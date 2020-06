Il fratino, una specie di uccello raro e protetto perché a rischio estinzione, ha scelto un tratto della costa a nord di Mola di Bari per fare il suo nido. A trovare le uova, tre in tutto, è stato un cittadino che ha avvertito subito una squadra della Navita che stava eseguendo in quel momento le operazioni di pulizia della spiaggia.

Il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, ha disposto, con l’intervento della Polizia locale, la messa in sicurezza dell’area che è stata transennata per tutelare le uova non ancora schiuse e per segnalarne la presenza ai bagnanti che potrebbero avere comportamenti a rischio per la salvaguardia del nido. Sul posto è intervenuta la Lipu, la guardia eco-zoofila, Retake Mola e l’associazione “LitorAli”.

Il sindaco ha segnalato la presenza del nido agli enti competenti. I volontari monitoreranno il tratto di spiaggia per garantire il massimo della quiete a questa specie sempre più rara che per riprodursi necessita di tranquillità. “Una buona notizia – commenta il sindaco Colonna – il fratino è inserito nella lista rossa delle specie protette e la sua nidificazione rientra tra i parametri per il riconoscimento della bandiera blu, perché sinonimo di mare pulito e ambiente sostenibile”. Colonna rivolge un appello alla collaborazione ai cittadini: “Sono certo che avrete cura e rispetto”.

