Dal 15 giugno riaprono in Puglia anche le discoteche all’aperto, le strutture del wedding e dei ricevimenti per eventi, così come stabilisce l’ultima ordinanza del Presidente Emiliano, contenerne anche linee guida precise per la riapertura.

“Abbiamo lavorato con determinazione con il Presidente Emiliano, il prof. Lopalco e i rappresentanti di questi settori importanti come wedding, ricevimenti, eventi e discoteche. Il tavolo pugliese ha valutato quale fosse la situazione migliore, soprattutto in relazione alla curva epidemiologica attuale. La Puglia ha ritenuto di poter aprire molto prima di metà luglio – aggiunge Loredana Capone – Dunque si riparte in questi settori che sono di vitale importanza per l’economia pugliese”.

“Quello dei matrimoni, accanto al suo valore sociale, rappresenta un’ampia fetta dell’economia pugliese nella quale ruotano artigiani, commercianti, abbigliamento e moda, florovivaisti ,designer, wedding planner e tutto l’ampio settore della ristorazione e dei servizi. Perciò la possibilità di apertura era molto attesa. Abbiamo cercato di cogliere le specificità pugliesi ed anche per le discoteche e le sale da ballo all’aperto abbiamo dato una risposta con delle regole ad un settore in Puglia è molto attrezzato e competitivo.”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.