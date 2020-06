Tornano i turisti a Bari Vecchia e tornano a “respirare” ristoratori e commercianti. Il primo gruppo di turisti dopo il lockdown si è ritrovato oggi in piazza del Ferrarese per il “tradizionale” giro nel borgo antico.

“Le guide turistiche – commenta l’assessora comunale, Ines Pierucci – sono le prime persone che i turisti incontrano nella nostra città ed è l’aspetto umano quello dal quale siamo ripartiti per riprendere il viaggio da dove eravamo rimasti prima di questo blocco, guardando il futuro attraverso anche il loro straordinario lavoro. Bari è una città accogliente ed è pronta a ripartire, in sicurezza, accogliendo chi vorrà raggiungerci nei prossimi mesi. I turisti sono un valore per la nostra città. Non è solo l’aspetto economico a mancare in questo momento ma anche la loro curiosità, la loro voglia di scoprire le nostre bellezze, la loro capacità di stupirsi davanti a quello che forse noi diamo per scontato. Tutte cose che inevitabilmente per noi rappresentano un grosso stimolo a migliorarci e a proporre sempre una città migliore”.

