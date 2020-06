«È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 69 del 13.6.2020) l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Banca Popolare di Bari prevista per i giorni 29 e 30 giugno 2020 (prima e seconda convocazione), nella quale i soci saranno chiamati a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 1. Presa d’atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, dell’intervenuta riduzione a zero del capitale sociale per effetto delle perdite maturate a tale data e della ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari a 10 milioni di euro per effetto dei versamenti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e subordinati alla trasformazione e all’aumento del capitaledi cui ai successivi punti 2 e 3».

È quanto si legge in una nota della Banca Popolare di Bari. «2. Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo teststatutario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo pari ad Euro 933.246.586 da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti», prosegue la nota. «In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, N. 18, convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, N. 27, recante disposizioni connesse a tale emergenza, l’intervento in Assemblea dei Soci e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998. I dettagli sono contenuti nell’Avviso di Convocazione», conclude la nota.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.