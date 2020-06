Controlli della Polizia Locale di Bari nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa a tutela della sicurezza stradale e delle prescrizioni anti COVID19.

In particolare sono stati previsti servizi mirati sul litorale e nel quartiere Poggiofranco dove, mediante posto di controllo traffico, sono state elevate ben 97 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza e per soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali. Sanzionato un pubblico esercizio di Poggiofranco, nelle cui cucine venivano sorpresi due addetti alla preparazione di alimenti che non indossavano le obbligatorie mascherine di protezione individuale. A carico dell’esercente e dei dipendenti sono state comminate, pertanto, sanzioni amministrative per complessivi 800 euro per la violazione della vigente normativa emergenziale.

