Da lunedì nel rione Marconi cominciano, nel giardino della scuola, le attività per 15 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni nel pieno rispetto delle linee guida nazionali e regionali e del regolamento comunale. Potranno essere coinvolti in un laboratorio didattico sul modello dell’outdoor education e dell’Asilo nel bosco grazie ad un bando Urbis di cui l’APS Genitori Marconi è aggiudicataria.

“L’Amiu in sinergia con ufficio igiene ed Asl hanno messo in campo tutte le procedure per una perfetta sanificazione dei luoghi, degli attrezzi, e del manto in erba sintetica”, raccontano i responsabili del progetto sui social.

Dal 16 giugno invece tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle 21 il giardino diverrà un’area gioco aperta al quartiere sempre nel pieno rispetto di tutte le norme e i decreti. “Da Luglio il giardino si farà teatro, cinema all’aperto, spazio di confronto aperto a tutti i partner della RCU – San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo che ne avranno necessità: la misura Urbis e rigenerazioni creative ci consentono di “regolamentare” l’accesso a questa area verde e di curarla quotidianamente”. “Il giardino sarà occasione di lavoro per alcune mamme che già da anni, a titolo volontario, partecipano a questo progetto e trasformerà il punto di sguardo di chiunque lo abiterà restituendo fiducia, speranza e passione”.

