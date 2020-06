Le foto sono state scattate a Bari, nel quartiere Poggiofranco al parchetto di via Carrante, la seconda immagine racconta il mercato coperto inutilizzato di via Vitantonio di Cagno. Lo stato di degrado è evidente.

Sono state pubblicate sulla pagina del sindaco Antonio Decaro da una barese che vive in Svizzera, a Kreuzlingen, al confine con la Germania da 4 anni circa. Le immagini scattate da padre ha provocato la segnalazione: “Mi chiedo qui dovrebbero giocarci i bambini? Lei farebbe giocare sua figlia in questo posto? Lei ci vivrebbe accanto ad un mercato coperto abbandonato, con punto di ritrovo per ragazzi drogati e ubriachi?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.