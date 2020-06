Nella giornata di ieri militari della Guardia Costiera appartenenti al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Bari hanno effettuato numerosi controlli lungo il litorale a sud del capoluogo, in concomitanza dell’avvio dell’attività degli stabilimenti balneari nelle principali località turistiche.

Nel corso di tale operazione è stata accertata l’occupazione abusiva di circa 900 metri quadri di spiaggia da parte di uno stabilimento balneare sito in località “Capitolo” a Monopoli. I titolari della Società che gestisce lo stabilimento balneare occupavano abusivamente – secondo l’indagine della Guardia Costiera – tutto l’arenile antistante la proprietà privata con una quarantina di postazioni relax, dotate di tutti i confort, tra cui wi-fi, “large mattres”, teli mare e persino un tasto per il “service restaurant”.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che parte dell’arenile occupato abusivamente risultava, invece, destinato alla libera e gratuita fruizione da parte di tutti i cittadini, mentre la restante risultava assentita in concessione demaniale ad un’associazione sportiva non a scopo di lucro.

Il tempestivo intervento ha permesso di liberare la spiaggia da tutte le attrezzature abusive (lettini, ombrelloni, tavolini, ecc.). Gli indagati sono stati denunciati immediatamente all’Autorità Giudiziaria.

