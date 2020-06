Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Sale il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, dove sono state 44. Ieri erano state 55. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345.

Sono saliti a 176.370 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.505 Venerdì l’aumento era stato di 1.780.

Sono 26.274 i malati di coronavirus in Italia, 1.211 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.512.

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile – gli attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia (-796), 2.648 in Piemonte (-172), 1.637 in Emilia-Romagna (-90), 772 in Veneto (-6), 499 in Toscana (-3), 243 in Liguria (-1), 1.322 nel Lazio (-35), 626 nelle Marche (-51), 319 in Campania (-18), 418 in Puglia (-4), 66 nella Provincia autonoma di Trento (-4), 837 in Sicilia (-5), 103 in Friuli Venezia Giulia (-2), 511 in Abruzzo (+2), 95 nella Provincia autonoma di Bolzano (+0), 20 in Umbria (-1), 33 in Sardegna (-1), 7 in Valle d’Aosta (+0), 44 in Calabria (-1), 74 in Molise (-23), 11 in Basilicata (+0). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.449 (+21), Piemonte 4.012 (+6), Emilia-Romagna 4.204 (+5), Veneto 1.978 (+1), Toscana 1.085 (+3), Liguria 1.521 (+3), Lazio 808 (+2), Marche 993 (+0), Campania 430 (+0), Puglia 532 (+0), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 279 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 456 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 77 (+1), Sardegna 132 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.620.718, in aumento di 56.527 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.846.621. (Ansa)

