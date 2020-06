“L’unica scelta utile per gli azionisti” è “votare a favore della trasformazione in Spa” della Banca Popolare di Bari. Lo sostiene Confconsumatori Puglia che, in vista dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 29 giugno, invita ad approvare i punti all’ordine del giorno, tra i quali la trasformazione in Spa dell’istituto di credito.

“Se gli azionisti – spiega Confconsumatori – votassero contro la trasformazione in Spa in assemblea, il giorno dopo Mcc ed il Fitd negherebbero la ricapitalizzazione e la banca sarebbe posta in liquidazione coatta amministrativa”. Le conseguenze sarebbero “quelle già viste in vari altri casi – prosegue Confconsumatori – Fidt aiuterà un’altra banca ad acquistare a un euro la BpB, salvando così tutti i correntisti, i lavoratori, le imprese del territorio che hanno bisogno di liquidità, ma azzerando totalmente gli azionisti e tutti gli obbligazionisti”. Mentre con la trasformazione “gli obbligazionisti riceveranno il totale rimborso delle obbligazioni per euro 285 milioni, visto che Mcc è una banca statale, solida e quindi più che capace di rimborsare quel debito” e “gli azionisti riceveranno subito quello che i Commissari hanno promesso a livello di ristori”.

