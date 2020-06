Nulla di nuovo sul lungomare di Bari. Come ogni giorno, all’alba, gli operatori Amiu sono impegnati a rimuovere decine di bicchieri di plastica e bottiglie di vetro abbandonate sulle panchine o sotto i candelabri da cartolina. Sono i rifiuti abbandonati dalla movida, nonostante la presenza dei contenitori e dei cassonetti della raccolta differenziata ancora una volta inutilizzati da una parte dei cittadini.

“Grazie per quello che fate”. A dirlo è una residente indignata per il ritorno alle cattive abitudini di chi trascorre il proprio tempo libero sul lungomare Nazario Sauro senza preoccuparsi del bene comune. Il video in basso mostra il lavoro degli operatori Amiu.

Video di Anna Quintavalle

