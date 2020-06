“Oggi vi racconto la storia di una ragazza determinata, amorevole verso gli altri e socievole, una ragazza di nome Giulia che ha dedicato la sua adolescenza alla famiglia cioè alla nonna, venuta a mancare nel 2016, e alla mamma”. Comincia così la sua lettera a Borderline24 Giulia, una ragazza di 24 anni di Mola. “Fin da piccola – scrive – ho vissuto sulla mia pelle il bullismo. A scuola mi deridevano sul mio aspetto fisico, mi lanciavano i taralli. Una ragazza arrivò anche a bruciarmi i capelli ma all’epoca non riuscivo a tirare fuori il carattere perché ero introversa ma dalla seconda media ho cominciato a scrivere poesie”.

Nonostante la sua dedizione alla famiglia, lo studio all’inizio non procedeva bene, fin quando non è riuscita a diplomarsi in tecnico dei servizi sociali, prendendo anche l’attestato di operatore socio sanitario. “Camminavo 40 minuti per raggiungere la scuola e la sera andavo in palestra a fare il corso di Muay Thai eseguito dal maestro Donato Fiore a Mola. Camminavo nel fine settimana da Mola a Cozze. E così ho perso 53 chili in 4 anni eseguendo negli ultimi mesi una dieta consigliata. Però nel 2018 ho avuto un crollo psicologico, ma dopo una caduta ci si rialza e pian piano ho ripreso la mia vita in mano”. Giulia ha cominciato a fare volontariato con l’associazione Celeste Anas e Mission bambini a Monopoli. “Adesso cerco lavoro e trascorro il tempo sui social con le dirette cercando di aiutare gli altri”.

