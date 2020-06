Tragedia a Lecce ieri sera. Una ragazza di 15 anni è morta in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, in zona stadio. La vittima era a bordo di uno scooter con un amico: la moto si è scontrata con una Megane. L’urto è stato violento: lo scooter è stato travolto dall’auto dalla parte anteriore.

I due ragazzi sono stati scaraventati sull’asfalto. Immediati i soccorsi: per la 15enne non c’è stato nulla da fare perchè è morta sul colpo, mentre l’amico è stato trasportato in ospedale al Vito Fazzi dove è ricoverato in gravi condizioni.

