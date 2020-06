Disagi questa mattina in via Dalmazia dove ha ceduto un grosso cavo delle ex filovie. Sul posto la polizia locale che, in un primo momento, ha dovuto ridurre il transito sulla carreggiata, ma successivamente ha dovuto provvedere alla chiusura del tratto di strada tra via Corfù e via Di Vagno. Si consiglia di percorrere il lungomare in maniera alternativa. Non mancano i disagi al traffico. Sul posto in corso le operazioni di messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.