“Non siamo ascoltati da nessuno. Siamo stati abbandonati da tutti. Hanno riaperto tutto tranne le feste patronali, le fiere, i posti dove noi lavoriamo. Che facciamo? Moriamo di fame?”. Oggi gli ambulanti di feste, fiere, sagre sono scesi in piazza, davanti alla Prefettura, per manifestare il loro disagio. Da tre mesi, causa emergenza coronavirus, sono sospesi tutti gli eventi che consentono loro di lavorare. “Ci dicessero come dobbiamo fare ad andare avanti, siamo disperati”, denunciano a gran voce a Bari. I manifestanti hanno anche bloccato per pochi minuti corso Vittorio Emanuele.

