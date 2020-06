Ieri in tarda serata i poliziotti della Polmare di Bari, durante i controlli al porto dei passeggeri in partenza, hanno scoperto in una automobile il cadavere di un uomo. A bordo c’erano due cittadini kosovari diretti in patria.

Il cadavere era stato avvolto in un lenzuolo e sistemato in uno scatolone. Dagli accertamenti è emerso che il defunto era deceduto per morte naturale e che i due volevano portarlo in patria per seppellirlo lì. Accertata la violazione delle norme di polizia mortuaria. I due passeggeri sono stati sottoposti a sanzione amministrativa. Avvisati l’autorità giudiziaria e il medico legale che ha disposto il trasporto della salma in obitorio. I due erano stati incaricati da una agenzia di pompe funebri.

