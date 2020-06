Sequestro da parte della polizia locale questa mattina di circa 15 chili di ciliegie in via Manzoni dove un uomo con un autocarro parcheggiato in area blu e porte regolarmente aperte e senza alcun titolo autorizzatorio vendeva in forma itinerante. Il tutto è stato devoluto a un Istituto religioso che quotidianamente svolge anche mensa ai bisognosi.

In zona centro sono stati verbalizzati inoltre due pubblici esercizi per omesso uso delle mascherine durante la attività di somministrazione di alimenti ai clienti.

