Su 2.855 tamponi processati oggi per l’infezione da Covid-19 non sono risultati casi positivi in Puglia. E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia, sono quindi 535 le vittime complessive.

Le persone ancora ricoverate sono 50, quelle in isolamento domiciliare 303. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 151.482 test, 3.628 sono i pazienti guariti, 353 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516.

