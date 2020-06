Il Politecnico di Bari è partner del programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera europeo, Interreg Grecia–Italia, denominato “Innonets” (Innovative Networks for the Agrifood sector). Si tratta di un progetto che include, geograficamente, la Puglia e le regioni delle isole jonie e di Salonicco della Grecia e finalizzato a promuovere i sistemi alimentari sostenibili che garantiscano a tutti l’accesso a una dieta sana, equa e culturalmente diversificata.

Nell’ambito di tale iniziativa, l’università barese ha messo a disposizione le sue competenze scientifiche e tecnologiche per sviluppare un sistema informativo online che permetta di rendere accessibile le informazioni alle buone pratiche del sistema agro-alimentare, nonché la diffusione di queste attività sul territorio, integrando la dimensione sociale, economica ed ambientale. Buone pratiche per il miglioramento della qualità dell’alimentazione che includono anche la gestione e la produzione biologica dei terreni confiscati alle mafie.

Il progetto prevede anche il confronto tra tutti gli attori coinvolti – tra cui alcuni enti regionali e Camere di Commercio greche e italiane – attraverso un ciclo di quattro appuntamenti online dal titolo “Living Lab”: si è partit oggi con il talk “Il benessere comincia a tavola: alimentazione, salute, qualità della vita in città” che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook InterregInnoNets. Durante l’incontro, è stato affrontato il tema del ruolo della nutrizione come snodo fra la promozione della salute umana e la mitigazione dell’impronta ecologica delle nostre società sul pianeta, nonché l’attuale cambiamento dei consumi alimentari della popolazione.

L’evento ha coinvolto alcuni esperti che faciliteranno l’interazione dei partecipanti al Living lab, tra cui Antonio Moschetta, medico e ricercatore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Aida Turrini, membro del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA); Caterina Renna, medico psichiatra, responsabile del Centro per la cura e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare della Asl di Lecce; Edoardo Altomare, responsabile dell’Unità Operativa Speciale “Formazione” della Asl di Bari; il responsabile scientifico del progetto Innonets per il Politecnico di Bari, Carmelo Maria Torre; Alessandro Bonifazi, coordinatore del Living Lab.

Gli altri tre Living Lab organizzati dal Politecnico per i mesi di giugno e luglio, verteranno sui temi: “Economia circolare nelle filiere agroalimentari”, “Paesaggi del cibo e nuovi territori della produzione e del consumo” e “Food justice: per il diritto a una dieta sana, culturalmente diversificata ed equa”.

