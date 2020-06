È stata ufficializzata in queste ore la proposta di donazione avanzata dallo store barese di Ikea per l’allestimento del verde da realizzarsi nell’ambito del progetto di riqualificazione, già finanziato, che a breve interesserà corso Italia nel tratto che va da piazza Moro al sottopasso di via Quintino Sella.

L’intervento riguarda la ridefinizione degli spazi pedonali e carrabili della strada con la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia, l’esecuzione di nuovi sottoservizi impiantistici e finiture, nuova illuminazione e camminamento pedonale. Quanto all’impatto green dell’opera, 100 alberi di ligustro saranno messi a dimora nel corso del cantiere grazie alla proposta di sponsorizzazione di Ikea, del valore commerciale di 10.800 euro.

“La scelta di Ikea, che ha voluto offrire il proprio contributo per portare a termine un progetto ecosostenibile attraverso un rilevante intervento di greening urbano – dichiara Antonio Decaro – testimonia una nuova attenzione diffusa alla qualità degli spazi pubblici che rappresentano un importante patrimonio collettivo da curare e valorizzare.

Lo store barese, già al fianco dell’amministrazione per altre iniziative, tra cui la riqualificazione di largo Albicocca a Bari vecchia e l’intervento di street art sui muri FAL sempre in corso Italia, conferma la propria vicinanza al nostro territorio e ai temi della sostenibilità ambientale.

Negli ultimi anni, grazie anche a un’interlocuzione costante con le realtà imprenditoriali e private della città, è cresciuta sensibilmente l’attenzione alla qualità dell’ambiente urbano e all’importanza del verde per il benessere dell’intera comunità. Vanno in questa direzione l’adozione del verde delle rotatorie di nuova esecuzione da parte di associazioni e imprese locali come pure l’impegno dei giovani imprenditori di Confindustria Bari-Bat che hanno voluto donare 18 giovani alberi e circa 290 arbusti per il parco in esecuzione nella ex Caserma Rossani.

In base all’attuale regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, tutti i soggetti interessati possono legare il proprio marchio e logo alle trasformazioni che renderanno la nostra città sempre più bella e vivibile”.

