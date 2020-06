L’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà domani, giovedì 18 luglio, alla prima delle Giornate di prevenzione contro il contagio da Covid-19 promosse da Lions Club Bari San Nicola, Lions Club Puglia Medicina Solidale Lifestyle e Lions Club Bari Città Metropolitana, in programma dalle ore 15 alle 20 presso la scuola d’infanzia comunale Glicine Bianco, in viale Einaudi 15. L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi con disabilità in età scolare (dai 6 ai 17 anni), consentirà a quanti lo vorranno di sottoporre i propri figli a test sierologici gratuiti effettuati da medici e operatori sanitari coinvolti nel progetto solidale.

“In questo momento storico è molto utile monitorare le condizioni di salute di bambini e ragazzi, in particolare quelli che presentano maggiori fragilità fisiche – commenta Paola Romano -. Per questo ringrazio i vari club lionistici coinvolti insieme all’organizzazione LIFHE Italia per il lavoro di screening promosso sul territorio in favore dei nostri ragazzi. La solidarietà è una delle leve più importanti per tutelare la salute della nostra comunità e accompagnare la ripartenza dopo i mesi difficilissimi che abbiamo dovuto affrontare”.

Il programma di prevenzione rientra in un progetto sociosanitario nazionale promosso dalla LIFHE Italia OdV, organizzazione di volontariato fondata da soci Lions di vari distretti italiani a beneficio delle attività di tutela della salute attraverso la realizzazione di screening sanitari e attività divulgative e informative su educazione alla salute, prevenzione delle malattie e corretti stili di vita. Parteciperà all’iniziativa di domani anche la dirigente della ripartizione Politiche educative e giovanili Paola Bibbò.

I successivi appuntamenti con le Giornate di prevenzione contro il contagio da Covid-19 sono in programma martedì 23 e giovedì 25 giugno, sempre nella scuola d’infanzia comunale. Per sottoporsi allo screening sierologico è necessario prenotarsi contattando i numeri telefonici 338 7599905 o 348 7099405.

