Un’auto e un furgoncino carico di frutta per cause in corso di accertamento si sono scontrati sul Ponte Adriatico. L’auto è andata a finire contro il guard rail mentre il furgoncino ha perso il suo carico sull’asfalto. Il ponte Adriatico è staro chiuso al traffico in direzione tangenziale/rondo Deodato. Sul posto la polizia locale che consiglia come percorso alternativo via Brigata Regina- sottovia De Filippo.

