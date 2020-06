Investito anziano questa mattina all’incrocio tra via Di Tullio e viale Salandra. Per cause in corso di accertamento l’uomo sarebbe stato travolto da un furgone frigo che stava svoltando mentre l’anziano stava attraversando. Sul posto la polizia locale per i rilievi. L’anziano è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La strada è stata momentaneamente chiusa.

