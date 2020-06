Ieri, in diversi interventi, i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato due persone. La prima in centro dove i poliziotti hanno fermato e controllato un 41enne, pregiudicato; dagli esiti degli accertamenti l’uomo è risultato avere a carico un DASPO urbano, provvedimento che dispone il divieto di aggirarsi in determinate aree urbane della città, pertanto gli agenti lo hanno denunciato.

Nel quartiere Libertà i poliziotti sono intervenuti per maltrattamenti in famiglia perpetrati da un uomo di 43 anni, pregiudicato, ai danni della moglie. I poliziotti, dopo un’intensa attività di riscontri sulle abitudini familiari e i pregressi episodi avvenuti, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, hanno sanzionato e allontanato il 43enne dal tetto coniugale, come previsto dal codice rosso, in tutela della vittima.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.