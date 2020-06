I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione/repressione dei reati contro il patrimonio, alle prime ore dell’alba, hanno arrestato due 53enni, entrambi pluripregiudicati, per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli, danneggiamento, ricettazione, riciclaggio ed attentato alla sicurezza dei trasporti, nonché di porto abusivo di arma bianca.

Nella tarda serata di ieri, infatti, una pattuglia del Nucleo Radiomobile notava una Fiat 500L, con a bordo tre persone coperte da passamontagna, percorrere la strada comunale Pozzo Varva Vecchia del comune di Valenzano. Prontamente è stato imposto l’alt al veicolo, ma i malviventi hanno reagito dandosi alla fuga ad altissima velocità. In questa fase iniziale, il conducente dell’autovettura si è scontrato con un palo della luce, circostanza nella quale uno dei malviventi, quello seduto posteriormente, ha abbandonato il veicolo, dileguandosi a piedi nelle campagne circostanti.

L’inseguimento è proseguito nei confronti degli altri 2 soggetti, ancora a bordo del veicolo in fuga; quest’ultimi hanno effettuato diverse manovre spericolate – ad alta velocità – realizzando ripetuti tentativi di speronamento del veicolo ed al contempo lanciando sul manto stradale – a più riprese – diversi chiodi artigianali in acciaio, a 4 punte, che hanno provocato la foratura della ruota anteriore sinistra dell’automezzo militare. La folle fuga si è conclusa in via Vittorio Veneto della frazione di Ceglie del Campo di Bari, allorquando il conducente del veicolo (risultato rubato e con applicata una targa anch’essa rubata e contraffatta) non si è accorto della presenza di un marciapiede, perdendo definitivamente il controllo della guida ed arrestando di fatto la marcia.

I due occupanti della Fiat 500L, imperterriti, hanno tentato, comunque, di dileguarsi a piedi, venendo subito bloccati ed identificati dai militari a loro volta appiedati. I due, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di passamontagna, guanti, radio ricetrasmittenti, torce, arnesi da scasso, telefoni cellulare, un coltello con lama da 20 cm, nonché un secchio contenente più di 100 chiodi artigianali in acciaio, il tutto sottoposto a sequestro. Si cerca il terzo malvivente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.