Notti da incubo in viale Einaudi, tra schiamazzi e clacson fino alle tre di notte. La denuncia di una residente che ha ripreso quanto accaduto ieri notte. “Nessuno fa nulla, nessun rispetto delle persone, delle leggi, di nulla – denuncia la residente sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro – mi dovete dire se sia normale che in una via si possa fare tutto questo ogni notte. Oggi è martedì, immaginate di domenica, di sabato, di venerdì. Mentre dormiamo sentiamo clacson e schiamazzi”.

“Guardando questo video emerge quanto poco serie siano le istituzioni e le leggi – continua la denuncia – chiamiamo ogni notte 113 e polizia locale, ma nulla. Vergogna. Abbiamo il diritto al riposo, alla salute e al benessere”.

