La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata a individuare: 80 risorse da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, in qualità di Tecnico della produzione.

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la Regione per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore: Istituto Tecnico settore Tecnologico; Istituto Tecnico Industriale – previgente ordinamento; Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – previgente ordinamento; istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica; istituto Professionale – Industria e artigianato per il made in Italy; istituto Professionale – Servizi culturali e di spettacolo; liceo Scientifico. Patente di guida automobilistica cat. “B”.

Dotazione personale per consentire un collegamento da remoto: PC (sistema operativo Windows 8, o successivi) o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 73.0) come browser; connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. La partecipazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività messa a disposizione da parte del candidato; smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di webcam. Si consiglia anche l’utilizzo del wi-fi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB).

Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 19 giugno 2020 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “SELEZIONE TECNICI DELLA PRODUZIONE 2020”. Tutti i dettagli relativi al bando sono visionabili al seguente link ▶️ https://rebrand.ly/tecnicodiproduzionerai

