In via Chieco a Bari ecco il ritrovamento di un residente: in un sacco di plastica è stato legato e chiuso un cane o un gatto. La denuncia sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Uno scempio da far stare male. Vi prego provvedete a quella piccola creatura! Questo è quello che può fare l’uomo cattivo senza scrupoli”, denuncia il residente.

