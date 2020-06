Ieri, i poliziotti del Commissariato di Monopoli hanno individuato e denunciato due truffatori. Gli investigatori hanno condotto numerosi accertamenti scattati dopo la denuncia di un imprenditore monopolitano che volendo intraprendere la vendita on-line dei suoi prodotti aveva focalizzato la sua attenzione in rete nei confronti di una società che si proponeva nella gestione di tale tipologia di commercializzazione con la pubblicazione su siti specializzati. Ne nasceva una trattativa tra l’imprenditore e la società che si faceva accreditare su un conto corrente la cifra di 600 euro, ma appena incassato il denaro tramite un bonifico bancario non solo non dava riscontro all’assistenza ma provvedevano ad eliminare l’inserzione della tipologia di servizio. L’attività di indagine, basata sull’acquisizione di dati tecnici ed accertamenti bancari, ha consentito di identificare i malfattori, due pregiudicati, un barese ed un modugnese,

