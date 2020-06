Lo spirito di coalizione nel centrodestra vacilla fortissimo quando si tratta di scegliere i candidati governatori alla prossime regionali. Questa doveva essere la settimana decisiva per sciogliere tutti i nodi sul tavolo, a cominciare dai casi Caldoro in Campania e Fitto in Puglia, ma i leader sono ancora in alto mare.

Tra veti incrociati e continui stop and go, tutto sembra andare alle calende greche: anche oggi non ci sarà l’atteso vertice a tre per il chiarimento finale e forse nemmeno domani e dopodomani. «Ormai la storia delle candidature alle regionali ha assunto i contorni di una sceneggiata», dice sconsolato un big azzurro. Salvini conferma lo stallo: «I nomi dei candidati alle regionali? I programmi sono sostanzialmente completi, abbiamo chiesto uno sforzo di rinnovamento al centrodestra con lo sguardo rivolto al futuro. Se tutti fanno questo sforzo, la partita è chiusa». La partita sembra invece tutta da giocare ancora.

