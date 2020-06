I turisti continuano a premiare e a scegliere la Puglia anche dopo il lockdown da Covid-19. Lo raccontano i dati dell’indagine di “Marketing01”, tra i migliori 30 Google Premier Partner del mondo, delle ricerche sul web a livello mondiale.

Il responso online rivela che la Puglia, insieme alla Sardegna, è tra le regioni italiane più reattive sul fronte turismo; le ricerche in rete sulle vacanze in Sardegna e Puglia stanno crescendo a un tasso di circa il 23% a settimana.

“Trascorrere una vacanza in Puglia è un’esperienza indimenticabile. Lo sanno bene i tantissimi turisti che in questi anni hanno scelto e continuano a scegliere la nostra Regione.

Con gli operatori del settore stiamo facendo un grandissimo lavoro perché questa estate in Puglia sia bella e sicura per tutti, come ogni anno”, commenta il presidente Michele Emiliano.

