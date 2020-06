Dopo due giorni Covid free per la Puglia, oggi su 2.439 tamponi processati sono 4 i contagi di coronavirus rilevati, due nella provincia di Brindisi, uno in quella di Bari e uno che riguarda un residente proveniente da altra regione. Due i decessi, invece, nella Bat, salgono così a 538 le vittime del Covid-19 in Puglia.

In mattinata il governatore Michele Emiliano ha effettuato un sopralluogo al Policlinico di Bari: “Nella notte due persone contagiate dal Covid sono arrivate in Puglia e ricoverate nel capoluogo pugliese. Uno dei due positivi è venuto in macchina della Bulgaria, l’altro in traghetto dall’Albania. Sarà necessario uno screening dei viaggiatori”.

“Non possiamo permetterci un nuovo lockdown totale, dobbiamo essere veloci. Per questo in Policlinico avrà una macchina che effettua 10mila tamponi al giorno per affrontare qualunque tipo di emergenza epidermiologica”, ha concluso Emiliano.

