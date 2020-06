Un uomo è stato sanzionato dalla polizia locale con una multa da 300 euro perché beccato dalla polizia locale ad abbandonare rifiuti ingombranti. “Guardate come abbandona dei rifiuti ingombranti nei pressi di un cassonetto a San Giorgio. Peccato per lui, c’era la polizia locale ad osservarlo e se ne torna a casa con una sanzione di 300 euro. La speranza è che la prossima volta ci pensi due volte prima di abbandonare questi rifiuti per strada”, commenta l’assessore comunale Pietro Petruzzelli.

Guardate come questo lurido abbandona dei rifiuti ingombranti nei pressi di un cassonetto a San Giorgio. Peccato per lui, c'era la polizia locale ad osservarlo e se ne torna a casa con una sanzione di 300 euro. La speranza è che la prossima volta ci pensi due volte prima di abbandonare questi rifiuti per strada. Questa è solo una delle tante sanzioni che la polizia locale, che ringrazio per l'impegno quotidiano sul territorio, sta elevando ai baresi incivili, ma anche ai tanti residenti dei comuni limitrofi che non rispettano le regole e si comportano da luridi. Nei prossimi giorni vi farò un report completo delle sanzioni.Se conoscete qualcuno che pensa di fare il furbo e di disfarsi di rifiuti come capita, fategli vedere questo video, chissà cambia idea😉 Publiée par Pietro Petruzzelli sur Jeudi 18 juin 2020

“Questa è solo una delle tante sanzioni che la polizia locale, che ringrazio per l’impegno quotidiano sul territorio, sta elevando ai baresi incivili, ma anche ai tanti residenti dei comuni limitrofi che non rispettano le regole e si comportano da luridi. Nei prossimi giorni vi farò un report completo delle sanzioni. Se conoscete qualcuno che pensa di fare il furbo e di disfarsi di rifiuti come capita, fategli vedere questo video, chissà cambia idea”, conclude l’assessore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.