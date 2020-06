“Sentire la fiducia di Società e tifosi ti spinge a dare il massimo”. Così il tecnico della Ssc Bari, Vincenzo Vivarini, torna a parlare in conferenza stampa dopo il lockdown in vista dei playoff della Serie C al via dal 13 luglio allo stadio San Nicola (senza tifosi).

“La gara più difficile potrà essere la prima, per molti fattori; le insidie sono tante, ma abbiamo tutte le qualità per superarle. Non potendo fare amichevoli, faremo partite tra di noi per cercare di trovare i ritmi giusti. Stiamo analizzando ogni singolo aspetto e ci stiamo preparando anche in caso di rigori, ma speriamo di chiudere prima le gare, anche per recuperare prima le energie”.

“A Bari la gente conosce le difficoltà di queste tre partite che ci aspettano. In questo momento dobbiamo pensare alle difficoltà che troveremo ma dovremo essere sicuri delle nostre qualità, essere consapevoli della nostra forza. Gestire l’aspetto mentale di queste sfide. I record ci possono dare soddisfazioni ma è l’obiettivo finale che conta. Gara secca o andata e ritorno sono partite particolari. In due partite si possono razionalizzare gli episodi in gara secca un errore può compromettere tutto. Lo accettiamo, dovremo farci trovare pronti”.

Il calendario playoff Serie C

Playoff

Fase playoff girone

1° Turno – Gara unica – Mercoledì 01 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica – DOMENICA 05 Luglio 2020

Fase playoff nazionale

1° Turno – Gara unica – Giovedì 09 Luglio 2020

2° Turno – Gara unica – Lunedì 13 Luglio 2020

Final Four

Semifinali – Gara unica – Venerdì 17 Luglio 2020

Finale – Gara unica – Mercoledì 22 Luglio 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.