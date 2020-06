Tavolini in piazza Cesare Battisti, “come una qualsiasi piazza di un quartiere universitario di una città europea”, dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“E pensare – prosegue – che qualche anno fa questa era la piazza su cui si concentrava l’attenzione delle forze dell’ordine, la piazza in cui abbiamo dovuto rimuovere le coperture ombreggianti per impedire agli spacciatori di nascondersi, una piazza che in tanti avevano paura ad attraversare, di giorno come di sera. Oggi finalmente qualcosa sta cambiando, abbiamo accettato le critiche, chiesto la collaborazione dei cittadini e ci siamo messi a studiare. Abbiamo potenziato le luci, installato le telecamere e oggi stiamo favorendo l’occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti così da inondare con nuove energie la piazza. Se il titolare di quella attività ha scelto di investire su quello spazio evidentemente qualcosa è cambiato e la gente oggi vive piazza Cesare Battisti in maniera diversa”.

