Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Putignano, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane incensurato sorpreso con un ingente quantitativo di hashish.

P.R., 27enne di Cellamare, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale dai militari sulla via Castellana. Il conducente dell’auto è apparso subito insofferente al controllo e, quindi, i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti, sottoponendo a perquisizione personale e veicolare il soggetto. Difatti, sui sedili posteriori dell’auto a questi in uso, hanno rinvenuto uno zaino al cui interno erano celati 18 panetti di hashish, da cento grammi l’uno.

Per il 27enne è subito scattato l’arresto ed è stato sottoposto, su disposizione dell’A.G., alla misura degli arresti domiciliari. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata presso il Laboratorio analisi del Comando Provinciale di Bari.

