Due denunciati ieri dalle Volanti della Questura di Bari. Nelle prime ore della serata è stato fermato un georgiano che aveva danneggiato la vetrina di una sanitaria in via Beatillo. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione al 113. L’uomo, 47 anni, pregiudicato, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti che lo avevano portato alla scientifica per fotosegnalarlo ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo l’una di notte, una porsche condotta da un barese di 51 anni, già segnalato per guida in stato di ebbrezza, è finita contro le autovetture in sosta nella zona riservata alle auto della Polizia di Stato della Questura in piazza Isabella d’Aragona. Il conducente dopo l’urto ha cercato di allontanarsi ma gli agenti della Volante di zona, allertati dalla sala operativa, lo hanno intercettato e bloccato in via Dante/Andrea da Bari. L’uomo, che ha rifiutato di sottoporsi all’alcool test, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcoolemico, con ritiro della patente e sequestro del veicolo.

