Non ci dovrebbe essere oggi alcun nuovo vertice del centrodestra, dopo quello di ieri, poi sospeso. Tra gli alleati, resta lo stallo, perché Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non sono ancora riusciti a trovare l’intesa sulle candidature per la tornata elettorale nelle regioni, a partire da Puglia e Campania.

Dalla Lega nessun via libera a Stefano Caldoro, in Campania, nome proposto da Berlusconi, né a Raffaele Fitto, proposto in Puglia da Giorgia Meloni. Matteo Salvini, in ogni caso, oggi non sarà a Roma, ma resterà a Milano.

