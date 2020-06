Proteste a Terlizzi per multe scattate per Ztl non rispettata. La denuncia è del consigliere comunale del PD, Michelangelo De Chirico.

“Mi pervengono sollecitazioni ad approfondire la notizia secondo cui starebbero arrivando a parecchi cittadini notifiche di infrazione per ingresso in ZTL tra il 30 marzo e il 30 aprile in orari di varco inattivo, in periodo di pieno lockdown – scrive su Facebook – Personalmente, proprio all’inizio del lockdown, chiesi all’Amministrazione Comunale di sospendere la validità della ZTL, sia per controllare meglio le auto in transito (da parte delle forze dell’ordine) sia per consentire alle attività commerciali presenti nel centro storico di poter essere facilmente raggiunte dai clienti, giusto il tempo di acquistare prodotti alimentari, carne, frutta. Dopo un primo giorno di sperimentazione, mi fu risposto che l’apertura della ZTL sembrava incoraggiare i cittadini ad uscire di casa. Dopo un solo giorno”.

Il consigliere ha quindi chiesto spiegazioni riguardo alle multe ricevute dai cittadini e sono decine i commenti di residenti che lamentano le multe ricevute.

