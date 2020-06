Bici elettriche “scatenate” sul lungomare di San Girolamo. Soprattutto di sera la situazione è fuori controllo, con decine di giovanissimi ciclisti che sfrecciano tra i passanti, ignorando l’esistenza di una pista ciclabile. L’ultima denuncia questa mattina al sindaco Antonio Decaro. “Chiedo un presidio fisso della polizia locale sul waterfront in quanto non è possibile che ogni sera venga messa in pericolo la vita e l’incolumità dei nostri figli dovuta dallo sfrecciare di queste bici elettriche. Ieri sera – si legge nel post pubblicato su Facebook – per poco non è successo l’inevitabile: per salvare mia nipote l’ho dovuta tirare via dal camminamento pedonale e non dalla pista ciclabile che non serve a nulla”.

Le bici sfrecciano anche ad alta velocità: non viene rispettato il limite massimo previsto sui percorsi pedonali e mancano i controlli. La problematica in realtà non è nuova: segnalazioni arrivarono anche la scorsa estate, ma nulla fu fatto. Molte famiglie decisero autonomamente di non passeggiare di sera proprio per evitare incidenti.

(foto lungomare di San Girolamo – repertorio)

