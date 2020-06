Grave incidente ieri sera a Torre a Mare, in via Mar del Plata. Una donna di 63 anni è stata investita da un motorino mentre stava attraversando sulle strisce. La donna è parsa subito in gravi condizioni ed è stata trasportata al Di Venere: al momento è in prognosi riservata. La polizia locale ha effettuato i rilievi e fermato il ragazzo alla guida del motorino.

Dopo l’incidente non sono mancati anche momenti di tensione tra i parenti della donna e il ragazzo alla guida del motorino. I residenti chiedono l’allargamento della zona pedonale a Torre a Mare per mettere in sicurezza i pedoni.

