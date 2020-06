Protesta a Molfetta per il mercato ancora chiuso. A lanciare un appello al sindaco è la Fiva Confcommercio che ha scritto una lettera al primo cittadino chiedendo un incontro. “Nonostante il deliberato regionale del 18/5/2020 abbia stabilito la riapertura dei mercati settimanali, quello di Molfetta resta incomprensibilmente ancora chiuso – si legge nella lettera – Si sottolinea lo scempio che si sta verificando sul trasferimento del mercato con una sospetta altalena di planimetrie approvate e subito dopo stravolte. La situazione non è ormai più tollerabile per cui chiediamo un urgente incontro per risolvere definitivamente le problematiche e riaprire finalmente il mercato, anche al fine di evitare azioni di contestazione da parte degli operatori che hanno diritto a lavorare”.

