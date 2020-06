Le restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19 costringeranno la Cattedrale a restare chiusa domani pomeriggio, 21 giugno, per rispettare le regole del distanziamento. Saranno ammessi all’evento solo 30 ragazzi con i loro tutori dell’associazione Centro Volontari della Sofferenza (CVS), un’associazione della Arcidiocesi che cura i diversamente abili e cerca di inserirli nel tessuto connettivo della società. Il tema delle musiche e dei brani letterari sarà Luce da Luce. Saranno eseguiti i brani: “Apres un rève” di Gabriel Faurè; “Intermezzo” di Reinhold Gliere; “Improvvisazione sulla luce” di Scordari Gilberto e Adagio et Andante di Camille Saint-Saèns. L’evento sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud dalle ore 16.20 alle ore 17.30.

“Ci dispiace – fanno sapere dalla Cattedrale – che non potranno partecipare dal vivo quanti vorrebbero, fotografi, giornalisti, ma l’esperienza degli anni passati, con la chiesa affollatissima, non si può ripetere quest’anno perché le leggi per il covid 19, non permettono assembramenti”. Sarà presentata la pubblicazione di Michele Cassano sul solstizio e la Cattedrale “La scoperta del Solstizio in Cattedrale”.

