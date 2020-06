Ha cercato di prenotare una visita per una settimana intera. Inutilmente. Per poi rivolgersi al privato. La denuncia è di un lettore di Casamassima e riguarda il numero verde dell’Asl Ba4. “Dopo vani tentativi – si legge nella segnalazione inoltrata anche alla Asl Bari – durati una settimana intera, per cercare di prenotare, per mezzo telefono, una visita specialistica, mi sono trovato costretto a rivolgermi al “privato”. E’ stato impossibile poter parlare con un operatore, poiché la linea risultava perennemente occupata. Ma, cosa ancor più grave, non esiste un sistema telefonico che prevede la comunicazione del (presumibile) tempo di attesa. La vocina registrata si limita a riferire: “Le linee sono momentaneamente occupate”. Dopodiché, la line cade. L’utente, pertanto, è costretto a ritelefonare, ritelefonare, ritelefonare, nella medioevale speranza che qualcuno, dall’altra parte, possa rispondere”.

“E non mi si dica che esiste la possibilità di prenotare on line la desiderata visita specialistica – continua la denuncia – se c’è una linea telefonica dedicata deve funzionare , altrimenti toglietela”.

