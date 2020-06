“Spazio di integrazione interculturale”. Al quartiere Libertà di Bari, negli spazi del Redentore Salesiani, nasce un social pub grazie alla collaborazione con l’associazione Origens. “Sarà un nuovo modello di convivenza, attraverso la cucina etnica nel cuore del quartiere più multietnico della città”, ha commentato don Francesco Preite.

Si tratta di una cucina di quartiere, un punto di ritrovo come spazio formativo dedicato ai rifugiati: Siamo sicuri che sarà bellissimo – commenta l’associazione Origens -. Siamo pronti a coccolarvi con la colazione: biscottino al cocco tortino di mais, panini uvetta e cannella, le nostre miscele di the e tisane”.

“Con le nostre creazioni: burgul oltre confine, spezzatino da “ZiAna”. E le fusioni: “Orecchiette in the world” e “panzerotti mondiali”, dalle tradizioni di diverse nazioni, cake atelier da Laina, i succhi tropicali direttamente dal Brasile, le nostre idee regalo”. In programma, al termine delle limitazioni covid, anche musica, danza, teatro, proiezioni, presentazioni di libri, mostre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.