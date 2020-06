Non ce l’ha fatta la 63enne investita a Torre a Mare due giorni fa in via Mar del Plata. La donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da un motorino guidato da un ragazzo. La polizia locale ha effettuato i rilievi: ora l’investitore è indagato.

Le condizioni della donna erano parse subito gravi: è morta nel reparto di Rianimazione del Di Venere. I residenti, dopo l’incidente, hanno lanciato un appello al sindaco Antonio Decaro per creare più zone pedonali e garantire più sicurezza ai pedoni.

