Nuova allerta meteo in Puglia per vento forte e raffiche da burrasca. La Protezione civile ha innalzato il livello di allerta in Puglia a giallo dalle 17 di oggi e per tutta la giornata di domani. Anche a Bari la polizia locale invita alla prudenza a causa delle raffiche di vento che possono provocare distaccamenti vari, come capitato in passato.

