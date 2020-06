Sulle elezioni regionali nel centrodestra tra Puglia, Toscana e Calabria “l’accordo è a portata di mano”. “Sto lavorando personalmente a un’intesa complessiva. E da leader del primo partito e della coalizione sono pronto a fare un passo indietro, se sarà necessario. Pur di trovare una sintesi”.

Lo dice intervistato da Repubblica il leader della Lega Matteo Salvini. “Vuol dire che a noi, come avvenuto in Calabria dove ci siamo opposti a un candidato che aveva problemi, interessa solo il rinnovamento. Quello vero. In Campania, per essere chiari, chiediamo liste pulite, sopra ogni sospetto, anche da parte degli alleati. Di amici e parenti e indagati non ne vogliamo vedere neanche uno. Comunque basta, chiudiamo in fretta”.

