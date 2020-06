Il “fai da te” per riparare uno dei bus urbani Amtab. Accade a Bari, e non si tratta del primo caso in cui il mezzo dell’azienda municipalizzata del trasporto pubblico appare in condizioni precarie e rimesso in strada con delle soluzioni al limite della sicurezza.

Nella serata di ieri, un residente del quartiere Libertà ha notato un autobus rattoppato con due cartelli adesivi prodotti per avvisare i passeggeri sulle norme sanitarie post lockdown da coronavirus. “E’ obbligatorio indossare la mascherina”, riporta il cartello che serve temporaneamente a tenere ferma una lamiera incrinata probabilmente a causa di un tamponamento.

Nelle scorse settimane, altre polemiche interessarono la gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’Amtab a causa dei ritardi nell’istallare i “marker” segnaposto per limitare il numero di sedili a disposizione dei viaggiatori.

