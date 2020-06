Incidente stradale questa mattina all’incrocio tra va Capruzzi e via Lattanzio. Per cause in corso di accertamento un furgoncino ha investito un pedone che stava attraversando sulle strisce. L’uomo, di 36 anni, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per accertare responsabilità. Il traffico è stato momentaneamente deviato.

